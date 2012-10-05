Дайджест Newslab.ru: Какой из вас красноярец?

Ой-ой. В красноярской филармонии прошли обыски! Директор филармонии Юлия Кулакова заметила, что проверка действительно была, но являлась «плановой». Что это значит — в нашей новости.

Забытый посёлок: что творится в красноярских Цементниках. Поселок Цементников на правобережье Красноярска, построенный пленными японцами в первой половине XX века как временное жилье, стоит и сегодня. Обветшавшие двухэтажки, не имеющие водопровода и канализации и словно застрявшие между эпохами и промзонами, — зрелище печальное. Однако есть в Цементниках и блага, которым позавидует добрая половина обитателей новых микрорайонов. Newslab.ru прогулялся по посёлку — смотрите, что мы там увидели.

Квиз: Какой из вас красноярец? Совсем скоро мы будем праздновать очередной День города — гулять по улицам, глазеть на карнавал, любоваться праздничным салютом. Но так ли хорошо вы знаете родной Красноярск? Настоящий ли вы красноярец или только прикидываетесь? Мы решили проверить и приготовили для вас шесть простых (и не очень) вопросов!

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