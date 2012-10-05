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Первый в России полицейский велопатруль заступил на дежурство в Красноярске (видео)
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Первый в России полицейский велопатруль заступил на дежурство в Красноярске (видео)

8 июня 21:41
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Полицейские на велосипедах заступили на службу по охране общественного порядка на красноярском острове Татышев. Первые в России полицейские, охраняющие порядок в миллионном городе на велосипедах, начали свою работу дождливым вечером 8 июня.

Необычный взвод сформировали из числа сотрудников полка патрульно-постовой службы городской полиции. 10 наиболее подготовленных стражей порядка будут посменно выходить на службу по обеспечению безопасности красноярцев. Сейчас в распоряжении полицейских всего 2 велосипеда, но их количество планируют увеличить до 4.

Их основная задача не отличается от задач остальных полицейских — следить за соблюдением правопорядка и пресекать нарушение закона. Но с помощью велосипедов они будут мобильнее. Такой транспорт позволяет патрулировать в пешеходных зонах, где неэффективно ходить пешком, а проехать на машине — нельзя.

В первое же дежурство полицейских на велосипедах пошёл дождь.
Фото: пресс-служба МУ МВД России «Красноярское»
Предполагается, что на таком транспорте полицейские будут маневреннее и мобильнее.
Фото: пресс-служба МУ МВД России «Красноярское»

Как рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское», пока экипаж велопатруля будет дежурить на острове Татышев и набережной реки Енисей, в центральной части города. Дислокацию наряда могут поменять в зависимости от оперативной обстановки.

Полицейский велопатруль заступил на службу

Видео: красноярск.24.мвд.рф

В красноярской полиции также отметили, что это первый в России полицейский веловзвод.

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