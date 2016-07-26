В Красноярске откроется Шатёр Зимней универсиады-2019

Шатер Зимней универсиады-2019, расположенный на территории Татышев-парка, 10 июня в 12.00 открывает свой третий сезон в Красноярске. Жителей и гостей города здесь традиционно будут встречать волонтеры, готовые предоставить всем желающим актуальную информацию о подготовке к Студенческим играм.

Открытие Шатра-2019 станет одной из составляющей программы празднования 389-летия Красноярска. В этот день гостей ждет выступление творческих коллективов: шоу-театра «Авация», «Мастерской танцев Светланы Кулешовой», мастер—классы от федерации капоэйры, «Ньютон—парка». Веселые старты для детей и их родителей, спортивная викторина, флешмоб с талисманом Студенческих игр — U-лайкой. Также на локации будет работать фотобудка. Здесь же, в Шатре-2019 разместится стенд партнера игр — компании «Сибирское здоровье», где пройдет дегустация фирменной продукции.

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Шатер-2019 будет работать на протяжении всего летнего сезона: в будний день с 12.00 до 20.00 (кроме понедельника), в выходные и праздничные дни с 10.00 до 20.00. В ежедневной развлекательной программе: спортивные разминки и утренние зарядки, игровые локации, мастер-классы, конкурсы рисунков, тематические викторины, эстафеты, игры, квесты, турниры по настольному хоккею, керлингу, аэрохоккею, автограф-сессии с участием именитых спортсменов и тренеров. В конце сезона самые активные гости получат сувениры с фирменной символикой Зимней универсиады-2019.

Подробное расписание мероприятий будет размещаться в официальной группе Шатра-2019.