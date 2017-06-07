Репортаж из соцсетей: Лайколёт-лайколёт, забери меня в полёт!

В январе компании NordStar и «Норникель» презентовали самолеты Boeing 737-800 с символом Универсиады — U-лайкой. За 5 месяцев два Лайколёта успели облететь всю Россию, побывали и за рубежом — в Европе и Азии, например, совсем недавно их видели в Китае. Мы собрали самые классные фото с этими самолётами.

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