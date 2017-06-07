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Репортаж из соцсетей: Лайколёт-лайколёт, забери меня в полёт!

Репортаж из соцсетей: Лайколёт-лайколёт, забери меня в полёт!

Интернет-газета Newslab.ru
07.06.2017
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Наша «U-лайка» залетела даже в солнечный Хайнань

Весна в «Толмачёво»

«Юлаечка» в Сочи!

Отличный кадр из Абакана

А вот так обычные «боинги» превращали в символы Универсиады-2019

К Зимней универсиаде-2019 авиакомпания @nordstar_airlines_official украсит три самолёта Boeing 737-800 символикой предстоящих Студенческих игр!✈Два из них уже покоряют международное воздушное пространство🌍Смотрите, как из обычного самолёта сделать настоящий #лайколет — наша U-Лайка просто в восторге от такого сюрприза!✨ Avia company NordStar @nordstar_airlines_official will adorn three Boeings 737-800 by the symbols of the Winter Universiade 2019. Two of them already fly at the internationat air area. Look how simple aircraft make over to U-laika-plane. Our U-laika absolutely thrilled with this surprise! #универсиада2019 #красноярск2019 #universiade2019 #RealWinter #Krsk2019 #Красноярск #NordStar #Летатьлегко

Публикация от 2019WU (@2019wu) Апр 26 2017 в 12:02 PDT

«Летающая собачка» на техобслуживании

Совсем свежее фото из Домодедово

Прекрасная подборка захода Лайколёта на посадку в «Толмачево»

Интернет-газета Newslab.ru

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