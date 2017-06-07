Репортаж из соцсетей: Лайколёт-лайколёт, забери меня в полёт!

Наша «U-лайка» залетела даже в солнечный Хайнань
#Лайколет продолжает путешествовать по планете✈На этот раз самолёт с символикой Зимней универсиады-2019 замечен в Китае 🇨🇳 А вы где-нибудь видели такой?👀 // U-Laika-plane continues to travel around the World ✈ Hello from China!🇨🇳 #универсиада2019 #красноярск2019 #universiade2019 #RealWinter #Krsk2019 #Красноярск #NordStar #Летатьлегко
Публикация от 2019WU (@2019wu) Июн 5 2017 в 4:01 PDT
Весна в «Толмачёво»
Лайколет Nordatar | Boeing 737-800 | VQ-BNG #aviation #boeing #boeing737 #instaaviation #avia #pilot #pilotes #airplane #airport #spotting #airplane #avgeek #nordstar #лайколет #авиация #гражданскаяавиация
Публикация от Svetlana Balaeva (@rebucia87) Апр 28 2017 в 11:58 PDT
«Юлаечка» в Сочи!
#Лайколет привез нас в любимый город! Боинг авиакомпании Нордстар, часть фюзеляжа которого с рисунком лайки в честь универсиады в 2019 году в Красноярске. Называется ласково Ulaika Самый веселый самолет в России! #собачка, #лайка, #юлайка, #самолёт, #собаколет, #боинг, #нордстар, #ulaika, #nordstar
Публикация от Олеся Мамаева (Юдина) (@olesy_mamaeva) Апр 14 2017 в 7:14 PDT
Отличный кадр из Абакана
Nordstar in special livery «Winter universiade Krasnoyarsk 2019» | Boeing 737 | VQ-BNG 🌎 Abakan 📷 @aviamaster #лайколет #sibspotting #avgeek #spotting #boeinglovers #Nordstar #speciallivery #winteruniversiade #Krasnoyarsk2019 #planespotting #instagramaviation #instaplane #instaaviation #aviation #megaplane #aviationdaily#piloteyes737 #megashot #aviationphotography #сибирскийспоттинг #boeing #b737 #unaa #Нордстар #departure
Публикация от Siberian Aviation Photography (@sibspotting) Янв 5 2017 в 11:31 PST
А вот так обычные «боинги» превращали в символы Универсиады-2019
К Зимней универсиаде-2019 авиакомпания @nordstar_airlines_official украсит три самолёта Boeing 737-800 символикой предстоящих Студенческих игр!✈Два из них уже покоряют международное воздушное пространство🌍Смотрите, как из обычного самолёта сделать настоящий #лайколет — наша U-Лайка просто в восторге от такого сюрприза!✨ Avia company NordStar @nordstar_airlines_official will adorn three Boeings 737-800 by the symbols of the Winter Universiade 2019. Two of them already fly at the internationat air area. Look how simple aircraft make over to U-laika-plane. Our U-laika absolutely thrilled with this surprise! #универсиада2019 #красноярск2019 #universiade2019 #RealWinter #Krsk2019 #Красноярск #NordStar #Летатьлегко
Публикация от 2019WU (@2019wu) Апр 26 2017 в 12:02 PDT
«Летающая собачка» на техобслуживании
😊👍Наконец-то поймал этого собакена😎#universiade2019#737-800#FanBladeInspection#C-check##NordStar #Летатьлегко #универсиада #универсиада2019 #UЛайка #ULaika #лайколет #собаколет #universiade2019#100%winter
Публикация от Влад (@vladmyasnikovv) Фев 27 2017 в 7:35 PST
Совсем свежее фото из Домодедово
Мой день споттинга в ДМЕ определенно сделал вот этот красавец — настоящий Лайколет, во всех смыслах :) Boeing 737-800 NordStar VQ-BNG ____________________________________________________________ #домодедовоаэропорт #домодедово #споттинг #boeing737 #UUDD #b737 #b738 #b737800 #737800 #dmespotting #dmeairport #boeing738 #boeing737800 #spotting #лайколет #planespotting #boeing #nordstar
Публикация от Григорий (@wickedgr) Июн 1 2017 в 8:39 PDT
Прекрасная подборка захода Лайколёта на посадку в «Толмачево»
Лайколет-собаколет 🐶🐶🐶 #боинг #боинг737 #boeing #споттинг #самолет #aviation #nordstar #нордстар #лайколет #собаколет
Публикация от Lyubov Bortnaya (@jessnsk) Мар 19 2017 в 6:14 PDT