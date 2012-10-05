Часы обратного отсчета Универсиады-2019 перенесут на остров Татышев

13 июня в связи с реконструкцией дорожного покрытия на улице Дубровинского и ремонтом тепловых коммуникаций часы обратного отсчета Зимней универсиады-2019 временно перенесут на остров Татышев.

Часы установят на восточной стороне острова, неподалеку от Шатра Зимней универсиады-2019, где в течение всего лета будут проходить развлекательные мероприятия. Зеленая территория острова выбрана неслучайно, за последние годы он превратился в одну большую спортивную площадку, где любят отдыхать горожане и гости города.

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Напомним, часы обратного отсчета Зимней универсиады-2019 были установлены 5 июня 2016 года на набережной реки Енисей около Коммунального моста в рамках комплекса праздничных мероприятий, посвященных 1 000 дней до старта XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.

Часы выполнены в фирменных цветах Студенческих игр. Они показывают точное время, отсчитывая дни, часы, минуты и даже секунды до начала церемонии открытия Зимней универсиады, которая начнется 2 марта 2019 года.

Отметим, что на прежнее место один из главных символов подготовки к играм вернется осенью 2017 года