Красноярцев приглашают прибраться на тропе «ГТО»

Красноярский хайкинг проводит экологическую акцию «Тропа ГТО» и приглашает принять участие всех неравнодушных красноярцев. 14 июня планируется убрать мусор на участке тропы «ГТО» (Гремячая грива) у Серебряниковского озера.

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Всем, кто поможет прибраться, бонус — прогулка по Серебряниковской тропе.

Организаторы напоминают, что необходимо одеваться по погоде, взять с собой чай, воду, перекус и репеллент от клещей. Мешки для мусора предоставят организаторы.

Сбор в 11.00 на остановке «Радиостанция» (автобус 12).