В Красноярске нашли слишком узкую дорогу для машин

Дорогу по улице Базайская в Свердловском районе Красноярска признали не соответствующей нормативным показателям — она уже, чем положено. Об этом сообщили представители регионального отделения ФАР.

Жалобу общественников о несоответствии нормативам ширины проезжей части на ул. Базайская рассмотрело Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства красноярской мэрии. Специалисты провели замеры на участке от ул. Свердловская до конечной остановки «Поселок Базаиха» и установили, что нарушения действительно есть.

Минимальная допустимая ширина полосы движения на такой дороге должна составлять не менее 3 метров. Но на ул. Базайская «имеются 6 участков с расстояниями ширины полосы движения меньше нормативной» — 2,8 и 2,9 м.

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«Полагаем, что занижение нормативной ширины полосы движения произошло из-за самовольного расширения границ земельных участков, смежных с участком, предназначенным для эксплуатации автомобильной дороги», — сообщается в официальном ответе Управления.

Для решения вопроса о законности установки заборов, мешающих привести ширину проезжей части в норму, Управление дорог обратилось в департамент городского хозяйства. Пока же предложено ограничить скорость движения на узких участках до 30 км/ч, а также поставить знаки «Преимущество встречного движения» и «Преимущество перед встречным движением».