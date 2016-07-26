Энергетики высадили деревья на территории музея-усадьбы Сурикова

3 июня в Доме-усадьбе Василия Сурикова в Красноярске активисты «Зеленой дружины» в рамках Экомарафона высадили деревья, а Сибирская генерирующая компания взяла облагороженное деревьями, кустарниками и многолетними растениями историческое пространство под опеку.

Внутренний двор усадьбы является частью музейного комплекса, который посещают с удовольствием не только гости Красноярска — знатоки живописи и ценители творчества великого русского художника, но и жители города. Как рассказала Анастасия Березинская, директор музея, коллектив сотрудников поставил перед собой задачу — приложить максимальные старания для того, чтобы Дом-усадьба превратился в территорию активной культурной жизни, популярное место отдыха, особенно в течение непродолжительного сибирского лета.

«Мы признательны Сибирской генерирующей компании за поддержку наших планов. Все, что сегодня высаживали волонтеры, студенты Центра сибирского садоводства и озеленения Сибирского государственного университета науки и технологи им. Решетнева, будет украшать наш музей долгие годы. Все растения подбирались тщательно и в соответствии проектом озеленения. При хорошем уходе, надеемся, они приживутся, и уже в следующем году станут по-настоящему пышным зеленым убранством», — считает Анастасия Березинская.

Дом в Красноярске, где родился и провел детские годы художник, представляет собой образец типичной сибирской городской застройки XIX века с казачьей усадьбой, где обязательным атрибутом был огород. И сейчас сотрудники музея высаживают овощные культуры на грядках в дальней части двора, а входную зону около памятника В.И. Сурикову, зону завозни, где когда-то располагалась рисовальная школа, в соответствии с дендро-планом, теперь украшают спирея японская «Голдфлейм», рябинник рябинолистный «Сэм», можжевельник казачий, пузыреплодник калинолистный и так далее. А помимо берез, которые были посажены еще самим художником, здесь теперь будут расти рябина, липа, клен, яблоня, сосна и еще одна береза повислая.

«Высаженные растения классических и сортовых видов неприхотливы к условиям Сибири и городской среды, цветут, начиная с июня, розовыми и белыми соцветиями. Ароматные, с высокими декоративными свойствами, они будут создавать особую атмосферу уюта для проводимых в музее праздников, и, конечно, станут частью пейзажей художников, которые работают в усадьбе на этюдах постоянно», — отметили в компании.

Материалы по теме Фоторепортаж: Акция «Аллея России» В Красноярске появилась мемориальная аллея, посаженная руками ветеранов

Сибирская генерирующая компания с особым вниманием относится к зеленому обустройству зон культурного отдыха в Красноярске. Так, под опекой энергетиков несколько лет находится территория Музея—усадьбы Г. В. Юдина, благодаря их стараниям и помощи волонтеров из общественной организации «Зеленая дружина» каждое лето в парковой части музея высаживаются новые деревья, разбиваются цветочные клумбы.

На этой неделе уже запланирована очередная высадка цветов. «Цветущие недели» станут продолжением большого Экомарафона, который начался в мае. При поддержке СГК и министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края «Зеленая дружина» привлекла большое количество участников, охватила многие территории города, нуждающиеся в озеленении. Весенний этап марафона близится к завершению, но предстоит еще и осенний. Всего за время Экомарафона в городе появится 1 500 деревьев и 13 000 цветов.