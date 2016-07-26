Поворачивающий Subaru отбросил Ford в бетонный отбойник на трассе

В Емельяновском районе Красноярского края в результате столкновения двух иномарок пострадал водитель. ДТП произошло сегодня возле поселка Минино.

По предварительным данным ГИБДД, автомобили Subaru и Ford двигались в попутном направлении. Водитель «Форда» пошел на обгон и в этот же момент водитель «Субару» решил повернуть налево. После столкновения «Форд» отбросило в бетонное ограждение на трассе. Его 52-летнего водителя госпитализировали с травмами.

Обсуждая ДТП, интернет-пользователи раскритиковали этот участок трассы. «На этом участке часто любят в лоб выезжать. Хорошо, когда есть куда уходить, но когда вот такое ограждение справа — не очень приятные ощущения», — посетовал один из комментаторов.