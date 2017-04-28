Разбитую дорогу к красноярской «Орбите» все-таки заасфальтируют

Проблемный проезд в красноярском ЖК «Орбита» заасфальтируют в середине лета. Эту информацию Newslab.ru подтвердили в пресс-службе администрации Октябрьского района.

Там рассказали, что в июле планируется выполнить работы по устройству дороги от дома № 24 по ул. Академика Киренского до дома № 38 по ул. Борисова.

Напомним, дорогу к новостройкам Октябрьского района жители просят построить уже давно. В 2015 году первый участок дороги (от ул. Академика Киренского, 32, до ул. Дачная, 37) построили, но о сроках строительства второго сведений тогда не было. Разбитый спуск к «Орбите» привели в относительный порядок, но к весне, после того как снег растаял, автомобилистам снова стало сложно проехать, и они продолжали жаловаться на ямы и выбоины.

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Предполагается, что асфальтирование имеющегося проезда будет временной мерой. В начале февраля представители ФАР опубликовали ответ департамента городского хозяйства Красноярска, в котором сообщалось, что полноценную дорогу к красноярской «Орбите» достроят не ранее 2020 года.