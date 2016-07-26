В красноярских дворах начался покос травы

Специалисты ГУК «Жилфонд» приступили к первым в этом году покосам травы во дворах домов.

На сегодняшний день отросшая трава скошена уже на 524 придомовых территориях. Больше всего газонов было обработано в Советском районе — 247 дворов и в Свердловском — 115. Полностью завершить работы планируется к середине июня. Согласно нормативу, скосу подлежит травяной покров высотой более 10 см.

Специалисты ГУК «Жилфонд» в течение всего летнего периода делают обходы территорий для контроля высоты травяного покрова. И, при необходимости, эта работа будет сделана вновь, отметили в компании. Жители также могут подать заявку на покос травы на придомовой территории, обратившись в районное подразделение ГУК «Жилфонд».