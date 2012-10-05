Красноярцев просят опознать сбитого поездом мужчину

Под Красноярском поезд сбил мужчину, полиция просит помощи в опознании, сообщили 13 июня в пресс-службе Сибирского линейного управления МВД России.

Несчастный случай произошел рано утром в субботу, 10 июня - в Манском районе края на платформе Таежный нашли тело 50-летнего мужчины, которого сбил грузовой поезд. В пресс-службе пояснили, что машинист состава видел человека, вышедшего на пути и попытался предотвратить столкновение, но тот не отреагировал на сигнал.

Полицейские еще не установили личность мужчины: документов у него при себе не было, только ключи от входной двери в коричневой ключнице, спички, носовой платок и 182 рубля. Он был одет в синие джинсовые брюки, синюю футболку, темные носки и черные туфли.

Всех, кто располагает информацией о личности погибшего, просят позвонить в Сибирское ЛУ МВД России по телефонам: дежурная часть (391) 248 -18- 55, отдел уголовного розыска (391) 248-10-62, 8-999-314-26-01.