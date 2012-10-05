В день России на набережной Красноярска прошел фестиваль «Арт-берег»

12 июня на набережной Красноярска прошел творческий фестиваль «Арт-берег», сообщили в пресс-службе городской администрации. Продолжительность мероприятия составила почти 12 часов и за это время на главной сцене проекта «Арт-берег» выступило более 100 исполнителей, танцоров и творческих коллективов города.

Каждый час фестиваля был посвящен различным творческим направлениям — джазовая музыка, поэзия, историческая реконструкция и другие. Открывать мероприятие доверили самой юной участнице праздничной программы Алисе Маркиной, которой исполнилось всего 5 лет. Именно с ее песни «Смешарики» открылась программа «Красноярск — город детства». Коллектив «Фарфоровые сердца» порадовали всех зрителей фестиваля номерами в жанре циркового искусства. Творческий марафон продолжила программа «Красноярск — центр России», где выступил молодёжный любительский оркестр русских народных инструментов «Ермак» под руководством Владимира Моисеева и красноярские вокалисты, которые исполнили песни, посвященные России.

«На набережной всегда происходит что-то интересное и сегодняшний день не стал исключением. Здесь всегда весело, ребята молодые выступают на большой сцене или на площадке под Коммунальным мостом, можно взять почитать книгу в новом шкафу для буккроссинга. Сегодня на сцене очень хорошая, душевная программа, даже дождь не помешал исполнителям. Спасибо, организаторам за праздничное настроение, которое вы создаете. И главное, программу создали актуальную, которая и молодёжи по душе и нам, жителям старшего поколения», — поделилась впечатлениями зрительница Зинаида Филипчук.

Материалы по теме Карнавал и все-все-все: как в Красноярске День города отмечали Лучшие фото лучшего праздника

Творческий марафон продолжили красноярские исполнители джазовой музыки. Далее на сцене состоялась программа от клубов исторической реконструкции. Учащиеся студии «Грифон» представили свою программу освоения Сибири. На фестивале прошла викторина, где зрителям пришлось отвечать на вопросы на знание истории России. Вокалисты школы Марины Махониной зарядили всех зрителей концертной программы летним настроением — около сцены образовалась танцевальная площадка.

Также перед зрителями выступили команда КВН «Милая сборная» и группа «Манго». Завершился творческий фестиваль «Арт-берег» выступлением красноярской группы «Дочь директора парка» и танцевальными сетами от диджея Carwik. Кроме того, студия «Пульсар» представила бой на световых мечах.

«На набережной было по-летнему жарко, даже дождь не испортил настроение! Концертные номера понравились и мне и моей внучке, которая составила мне компанию в этот день. Теперь буду чаще бывать на набережной, ведь здесь действительно интересно», — рассказала Мария Епифанова, зрительница концертной программы.

С 18.00 работала традиционная площадка проекта «Арт-берег» — творческая поляна под Коммунальным мостом. Мероприятие проходило в формате «открытого микрофона», где любой красноярец мог исполнить свои любимые песни. На книжном причале в районе шкафа для буккроссинга команда молодёжного центра «Доброе дело» представила площадку по созданию открыток в технике «скрапбукинг» и фотозону в исконно русском стиле, где гости набережной могли сделать памятные фотографии с Дня России в Красноярске.