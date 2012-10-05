Красноярская магистраль усилила меры пожарной безопасности

В связи с погодными условиями и высоким классом пожарной опасности, сохраняющимся на территории Красноярского края и Хакасии, на Красноярской магистрали действуют усиленные меры противопожарной безопасности, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Ежедневно работники Красноярской магистрали ведут мониторинг обстановки вдоль участков железнодорожного полотна, в том числе наблюдение за лесопарками, которые граничат с путями. Отметим, что для обеспечения пожарной безопасности на объектах инфраструктуры Красноярской железной дорогой ежегодно проводится большая профилактическая работа: вывозятся и утилизируются отработанные шпалы, проводится генеральная уборка полосы отвода и противопожарная опашка вдоль железнодорожного полотна.

Особое внимание уделяется направлениям, по которым осуществляется движение поездов на тепловозной тяге. В соответствии со стандартами безопасности, весь парк тепловозов оборудован искрогасителями, которые исключают вероятность попадания в воздух искр вместе с дымом из выхлопной трубы. Перед каждым выездом в рейс противопожарное оборудование тепловозов проходят тщательную проверку.

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«В состоянии повышенной готовности находятся все пожарные поезда Красноярской магистрали. Они базируются на 14-ти крупных станциях КрасЖД и могут быстро доехать до любой точки магистрали, где обнаружен очаг возгорания. В период повышенной пожарной опасности усилено взаимодействие подразделений ведомственной пожарной охраны с региональными центрами МЧС России. Так с начала сезона пожарные поезда КрасЖД 7 раз выезжали на защиту объектов железнодорожной инфраструктуры от лесных пожаров. Еще 6 раз привлекались для помощи в ликвидации крупных пожаров в населенных пунктах региона», — рассказали в пресс-службе.

Там также добавили, что как правило, причиной пожаров становится неосторожное обращение с огнем жителей населенных пунктов. Красноярская железная дорога обращается ко всем гражданам с просьбой неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, быть бдительными и принимать все возможные меры по предотвращению пожаров.