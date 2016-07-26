Ущерб от катастрофических пожаров в Красноярском крае оценили в 70 млн рублей

В Следственном комитете России рассказали о ходе расследования пожаров в Красноярском крае.

Напомним, 24 мая сразу в нескольких районах Красноярского края начались пожары — они уничтожили больше 130 домов и оставили без жилья более 500 человек. Три человека погибли, еще 94 обратились за медицинской помощью. Расследованием уголовных дел, возбужденных по статье 293 УК РФ (халатность) занялся ледственный комитет России.

Накануне следователи рассказали, что завершилась предварительная оценка ущерба, который причинили гражданам пожары — он превысил 70 млн рублей. Выяснить причины и обстоятельства происшествий помогут результаты около 50 экспертиз, среди которых будут пожарно-технические, медико-биологические и молекулярно-генетические. В качестве свидетелей уже допросили и признали пострадавшими более 100 человек. Во время обысков в администрации и подразделениях противопожарных служб изъяли документы, на основе которых дадут оценку полноты мер, которые принимали должностные лица для готовности к чрезвычайным ситуациям, а также насколько пожарные способны были их ликвидировать.

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«В интересах потерпевших в правительстве Красноярского края запрошены сведения о мерах социальной поддержки, оказываемой пострадавшим в результате массовых пожаров. В настоящее время следователи продолжают активную работу по сбору и закреплению доказательств по расследуемым уголовным делам. Завершено производство всех первоначальных следственных действий», — пояснили в пресс-службе.