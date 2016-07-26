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Красноярский «Жилфонд» нашел недостатки в новостройке на правобережье
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Красноярский «Жилфонд» нашел недостатки в новостройке на правобережье

14 июня 18:31
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Технический директор ГУК «Жилфонд» Константин Бородин проверил качество содержания дома по гарантии застройщика. В ревизии также принимали участие представители строительной организации и специалисты технической службы Городской управляющей компании.

Многоэтажный дом по адресу ул. Свердловская, 51 был поставлен в лицензию ГУК «Жилфонд» в октябре 2016 года. Здание сдано в эксплуатацию в прошлом году и находится на гарантийном сроке у застройщика, поэтому, все недочёты, возникающие в процессе эксплуатации, устраняются за его счёт.

«Мы уделяем особое внимание новым домам, которые встают к нам в лицензию: проверяем качество работы, как во время приёмки дома, так и во время его эксплуатации. Это касается и инженерных коммуникаций, и внешнего вида подъездов, придомовых территорий и удобства жителей. Для нас важно, чтобы застройщик устранил все замечания за свой счёт, чтобы сохранить средства жителей, которые они копят на счету дома», — отметил Константин Бородин.

По данному адресу было выявлено несколько недостатков. В частности строителям предстоит восстановить штукатурный слой в подъездах, там, где это необходимо, отрегулировать этажные двери, чтобы они плотно закрывались, а также восстановить брусчатку на придомовой территории.

Многоэтажный дом по адресу ул. Свердловская, 51 был поставлен в лицензию ГУК «Жилфонд» в октябре 2016 года.
Фото: ГУК «Жилфонд»
Специалисты выявили в доме несколько недостатков
Фото: ГУК «Жилфонд»
Строителям предстоит восстановить штукатурный слой в подъездах, отрегулировать этажные двери, а также восстановить брусчатку на придомовой территории.
Фото: ГУК «Жилфонд»

«Все эти работы подрядчик обязался устранить в ближайшее время. После завершения работы, наши специалисты вновь проверят качество выполнения этой работы. В целом проверки качества содержания домов проходят во всех районах города, наши технические специалисты регулярно проводят обход домов и придомовых территорий. Также жители всегда могут обратиться в „Жилфонд“ в случае, если их не устраивает качество работы подрядной организации и мы незамедлительно примем меры», — заключил Константин Бородин.

Номера телефонов отделов технического надзора за состоянием жилищного фонда:

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  • Железнодорожный и Центральный районы: (391) 273-08-49;
  • Ленинский район: (391) 273-00-44, 273-00-57, 273-00-55;
  • Кировский район: (391) 275-17-46, 275-17-47;
  • Свердловский район: (391) 261-03-55;
  • Советский район: (391) 274-89-16;
  • Октябрьский район: (391) 274-43-37, 274-43-39.

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