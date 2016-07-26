На опасном пешеходном переходе правобережья Красноярска установили светофор

На оживленном и опасном пешеходном переходе возле красноярской Предмостной площади наконец-то появился светофор. Как рассказали Newslab.ru жители правобережья, они заметили новый светофор на выходных. Но пока он отключен.

Речь идет об участке проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» рядом с кольцом: перед поворотом на ул. Кольцевая с одной стороны и напротив магазинов — с другой.

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Переход в этом месте всегда был нерегулируемым и доставлял неудобства всем участникам дорожного движения. Из-за большого количества пешеходов, включая пассажиров трамваев, водителям приходилось постоянно останавливаться на переходе. Это приводило к серьезным пробкам в обоих направлениях. Кроме того, нередко в этом месте сбивали пешеходов.

После установки светофора пешеходный переход станет регулируемым. Пока на светофоре мигает только желтый сигнал. Когда он заработает в обычном режиме — неизвестно.