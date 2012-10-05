В Красноярском крае хотят обновить статьи административных нарушений

В краевом законе об административных правонарушениях могут появиться новые статьи и исчезнуть те, по которым практически никто не привлекается. Эту тему накануне, 14 июня, обсудили депутаты Законодательного Собрания с представителями административных комиссий в рамках круглого стола.

Перед началом обсуждения темы председатель комитета по законности и защите прав граждан Анатолий Самков отметил: «Этот закон работает на благое дело — укрепление правопорядка, предотвращение правонарушений, причем тех, которые не влекут уголовную ответственность, тем самым сокращая количество „сидельцев“ за колючей проволокой. Важно предупредить, не довести до беды».

Однако, по словам депутата, не все статьи на сегодняшний день работают. В пример парламентарий привел недавние пожары в Красноярском крае: «У нас есть статья „невыполнение обязанностей по предотвращению и ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий“, но она фактически не работает, и это серьезная проблема», — заметил он.

О том, как работают административные комиссии и за какие статьи сегодня привлекаются жители региона рассказал руководитель агентства по обеспечению деятельности мировых судей Владимир Жильцов. Он сообщил, что в ведении комиссий находятся 19 статей из 32 имеющихся в законе.

За 7 лет ни разу не возбуждались дела по таким статьям, как «неявка на заседание представительного органа местного самоуправления», «незаконные действия по отношению к символике муниципального образования», «нарушение сроков выделения земельного участка под семейное захоронение».

По введенной в прошлом году статье «размещение нестационарных торговых объектов с нарушением схемы размещения» было рассмотрено всего 46 протоколов — это 0,3 % от общего количества дел. Не нашла своего правоприменения введенная в действие в 2015 году статья, предусматривающая ответственность за курение табака в общественных местах.

«На сегодняшний день работают только шесть статей закона, по которым рассматривается 99 % всех дел», — пояснил Жильцов.

По статье «приставание к гражданам» привлечено к ответственности 167 человек (1,1 %), преимущественно жители Красноярка. «Дохода в бюджет эта статья не приносит, поскольку контингент, который домогается, неплатежеспособен — как правило, это люди без определенного места жительства, находящиеся в подпитии. Штраф был наложен всего на 25 лиц на общую сумму 9 500 рублей», — рассказал докладчик.

По статье, предусматривающей ответственность за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах, протоколы практически не составляются и не рассматриваются. Но, по мнению Жильцова, в этом случае применение данной статьи необходимо.

В Красноярске в прошлом году административные комиссии Центрального и Железнодорожного районов рассмотрели 2 855 протоколов (18 % от общего количества) дел за невнесение платы за парковку. К ответственности привлекли 41 юридическое и 2 392 физических лица. Общая сумма штрафов составила 784 тысячи рублей, в городскую казну взыскано 314 тысяч 704 рубля. За торговлю в неустановленных органами местного самоуправления местах сумма наложенных и подлежащих взысканию штрафов равна 999 тысячам рублей.

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Говоря про «закон о тишине», докладчик пояснил, что по этой статье в крае рассмотрено 7 300 протоколов, или 47 % от общего количества. К ответственности привлекли 6 334 человека. За нарушения правил благоустройства и чистоты за прошлый год составлено 3 258 протоколов. «По всем направлениям деятельности административных комиссий, то есть по количеству составленных, рассмотренных протоколов, собираемости штрафов, произошло снижение показателей», — отметил докладчик.

Участникам дискуссии представили информацию о том, как обстоят дела в территориях, какие трудности у административных комиссий. Был высказан ряд предложений и идей. Среди сложностей названы проблемы в составлении и отправке протоколов, взимании штрафов, а также недостаток специалистов. Представители административных комиссий в своих выступлениях отмечали, что порой сложно добиться неизбежности, неотвратимости наказания, а в случае нарушений, очевидцы просто не знают, куда им обращаться. Говоря, например, о «законе о тишине», участники круглого стола отмечали, что административные комиссии в этом вопросе имеют мало полномочий, так как не могут входить в жилье граждан, проверять документы, иметь доступ к банкам данных, запрашивать там информацию, в отличие от сотрудников полиции.

Отметили на заседании и проблемы с отдаленными селами и деревнями края: зачастую протоколы просто некому доставить в районный центр для рассмотрения — на эти цели нужны средства.

«Целый ряд статей в региональном законе был отменен решением краевого суда. Аргумент — эти нормы регулируются Кодексом об административных правонарушениях РФ. Что касается выгула собак на территориях парков, скверов, учреждений здравоохранения, детских площадок, спортивных сооружений, пляжей, то в краевом законе ранее была статья, которая позволяла привлекать к ответственности владельцев. Наказание ждало и за нарушение правил содержания животных в городах и других населенных пунктах. К примеру, коровы в тех территориях, где много частного сектора, зачастую бродят по газонам, вытаптывают траву. Эта статья тоже была отменена по причине того, что есть закон о ветеринарии. Правоприменителями теперь являются государственные санитарные врачи. Но в муниципальных образованиях их количество крайне невелико. Смелее нужно совершенствовать закон, чтобы он работал более эффективно», — отметил Анатолий Самков.

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По итогам обсуждения парламентарии и участники круглого стола составили ряд рекомендаций исполнительной власти, среди них необходимость заключения соглашения между правительством края и МВД России о передаче полномочий по составлению протоколов. Также депутаты рекомендовали рассмотреть возможность внесения изменений в единую методику расчета общего объема субвенций на реализацию краевого закона по обеспечению административных комиссий в районах края.

Главам территорий даны рекомендации укреплять взаимодействие комиссий с сотрудниками полиции в части улучшения качества собираемых материалов. Участники заседания также высказали предложения по возобновлению некоторых статей, которые ранее были исключены из административных правонарушений, депутаты отметили, что возьмут этот вопрос в разработку.