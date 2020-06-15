Назаровского предпринимателя подожгли за отказ в работе

Молодой бизнесмен из Назарово получил многочисленные ожоги в результате конфликта с несостоявшимся подчиненным. Как рассказали в ГСУ СК по Красноярскому краю, инцидент произошел утром 15 июня в офисе ООО «Сибтехрегион».

На руководителя компании напал 35-летний мужчина, который пытался туда устроиться. Он не прошел испытательный срок, поэтому его не приняли в штат сотрудников. Недовольный этим, он решил выяснить отношения с руководством.

«Увидев в коридоре 29-летнего директора, он, по словам свидетелей, несколько раз плеснул в него бензином и поджег, после чего скрылся. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье „Покушение на убийство“», — пояснили в управлении.

Материалы по теме Поджигателя дудинской мэрии освободили от уголовной ответственности

Предпринимателя госпитализировали. Как уточнят ИА «Назарово Онлайн», бизнесмен получил ожоги около 30 % тела. Сейчас мужчина в сознании, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

На поиски поджигателя подняли весь личный состав назаровской полиции, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Обновлено: в этот же день налетчика задержали.