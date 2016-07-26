Пассажирам Красноярском магистрали напомнили об экономии при поездках

Пассажирам Красноярской железной дороги напомнили о возможностях экономии при поездах в поездах. Как рассказали в пресс-службе КрасЖД, о льготах и скидках, действующих в летний период в поездах Красноярской железной дороги, пассажирам рассказали в ходе общественной приёмной, которая состоялась на вокзале станции Злобино.

В открытой встрече с пассажирами приняли участие и.о. начальника Енисейского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» Сергей Крюков, начальник Красноярской региональной службы развития пассажирских сообщений Пётр Овсянников и начальник Восточного участка по обслуживанию пассажиров АО «Краспригород» Лира Варнова.

Они напомнили, в частности, что для детей в возрасте от 10 до 17 лет круглогодично действует 50-процентная скидка на проезд в плацкартных и общих вагонах в поездах дальнего следования (ранее скидка предоставлялась только на период учебного года). Кроме того, студенты, имеющих карту лояльности «РЖД Бонус», могут путешествовать в купейных вагонах, экономя при этом 25 % от стоимости билета.

От жителей города, пользующихся пригородными поездами, звучали предложения относительно увеличения количества вагонов в электричках. На встрече было отмечено, что, учитывая пожелания пассажиров, компания «Краспригород» уже внесла ряд изменений в работу пригородных поездов. Так, количество вагонов большинства электричек, обслуживающих дачные направления, на летний период увеличено до 6-8 по будним дням и до 8-10 вагонов — по выходным. Прозвучали от жителей города и предложения по благоустройству привокзальной площади на станции Злобино.

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Стоит отметить, что такие открытые встречи пользуются все большей популярностью у пассажиров. В ходе их проведения жители региона могут не только на месте получить исчерпывающие ответы от железнодорожников на интересующие их вопросы, но и высказать пожелания, которые сразу включаются в работу, добавили в КрасЖД.

Следующая открытая встреча специалистов компаний и дирекций пассажирского комплекса КрасЖД с пассажирами состоится 13 июля на Красноярском железнодорожном вокзале.