Под Красноярском автомобилисты спасли водителя загоревшейся ГАЗели

В Березовском районе загорелась и съехала в кювет ГАЗель, водителя спасли очевидцы, сообщили 15 июня свидетели происшествия.

Авария произошла, по данным ГИБДД, на 863 км трассы М-53 в Березовском районе Красноярского края. ГАЗель под управлением 38-летнего мужчины ехала со стороны Канска в Красноярск и по непонятной пока причине съехала в кювет и загорелась. Спастись водителю помогли проезжавшие мимо автомобилисты.

Молодой человек получил травмы, но от госпитализации отказался - на момент оформления ДТП он находился на месте происшествия. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.