Цены на бензин бьют новые рекорды: стоимость АИ-92 впервые превысила 36 рублей

В Красноярске снова подорожал бензин — заправки «25 часов» установили новый рекорд стоимости автомобильного топлива. Подорожание составило 40 и 70 копеек.

Литр АИ-92 на заправках этой сети с сегодняшнего дня стоит 36,60 рублей (с конца мая его продавали за 35,90 рублей). АИ-95 подрос в цене до 38,90 рублей (вместо прежних 38,50 рублей).

По данным автомобилистов, на других городских заправках цены пока остаются прежним.

Напомним, в последний раз автомобильное топливо дорожало в столице края неделю назад — тогда ценники обновила сеть заправок «Газпромнефть».

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