На правобережье Красноярска на сутки отключат холодную воду

Водолазы компании «КрасКом» перед плановыми работами проверили техническое состояние подводных трубопроводов водозабора острова Нижне-Атамановский.

Как рассказали в пресс-службе «КрасКома», особенность питьевого водоснабжения Красноярска заключается в расположении водозаборов на островах Енисея. За доставку персонала и оборудования на острова, а также за исправное техническое состояние водоводов (дюкеров), проходящих по дну Енисея, отвечают специалисты участка водного транспорта «КрасКома». Всего на техническом обслуживании компании находится 9,01 км подводных коммуникаций системы холодного водоснабжения.

Накануне плановой остановки водозабора острова Нижне-Атамановский водолазы обследовали его дюкерные переходы, чтобы обнаружить участки труб, требующие ремонта. Работу участка водного транспорта проинспектировал генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров, который рассказал:

«В ночь с 16 на 17 июня для подготовки к зиме мы остановим водозабор острова Нижне-Атамановский, и нам нужно быть уверенными в том, что подводные трубопроводы, соединяющие его с системой водоснабжения правобережья Красноярска, находятся в исправном состоянии. А если потребуется ремонт, то водолазы „КрасКома“ оснащены всем необходимым снаряжением и оборудованием, чтобы качественно и оперативно выполнить сложные подводно-технические работы по ремонту дюкерных переходов».

Сегодня тщательный визуальный осмотр не выявил каких-либо дефектов водоводов, провисаний или размывания грунта под ними. В следующий раз эти подводные коммуникации водолазы проверят летом 2018 года.

Материалы по теме График отключения воды в Красноярске в 2017 году Когда нам вернут холодную и горячую воду?

Напомним, что плановые ремонтные работы на водозаборе острова Нижне-Атамановский будут проводиться с 23:00 16 июня до 23:00 17 июня. На это период будет приостановлено холодное водоснабжение в Ленинском районе, части Кировского района (кроме поселков Первомайский и Водники), в коттеджах на ул. Побежимова и ул. Вавилова в Свердловском районе, а также в поселках Суворовский и Березовка.

За время остановки на водозаборе и сетях водоснабжения этих районов заменят 20 единиц запорной арматуры импортными аналогами. Для обеспечения безопасности проведения ремонтных работ в технологических камерах, расположенных на проезжей части, будет ограничено движение транспорта по следующим адресам:

ул. Мичурина, 3, 6а, 8 и 15;

пр. «Красноярский рабочий», 70 и 80.

На период профилактики водозабора жителям рекомендуется, уезжая на выходные из города, закрыть краны, чтобы не затопить соседей, а тем, кто остается дома, набрать необходимый запас холодной воды. Холодная вода будет подвозиться только в социально значимые учреждения.

Телефон Центральной диспетчерской службы «КрасКома»: (391) 211-39-63.