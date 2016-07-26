Красноярский МЧС-класс объявил о донаборе учеников

Единственный в Красноярске корпоративный МЧС-класс объявил о донаборе учащихся, сообщили в пресс-службе главного управления образования администрации города.

Напомним, на базе школы № 148 (ул. Борисевича, 23) функционирует единственный в сибирском регионе класс «МЧС-ресурс». Сейчас в 11 классе обучается 23 человека, 7 из них — девушки. Ребята приходят на уроки не в обычной, а в форменной одежде. Программа обучения в спецклассе предполагает освоение не только традиционной школьной программы, но и углубленное изучение физики и математики.

Кроме обычных уроков школьники изучают программы «спасатель» и «пожарный» в количестве 594 часов. Часть занятий проходит на базе Института развития Сибирской пожарно-спасательной академии. Подросткам рассказывают, как оказывать первую помощь, помогать людям в экстремальных ситуациях, работать с пожарной техникой, справляться с огнём. Кроме того, проводятся тренировки для поддержания хорошей физической формы. Программа обучения предусматривает и внеурочную занятость, школьники принимают участие в мероприятиях по пожарно-прикладному спорту.

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После окончания обучения в профильном классе МЧС-ресурс обучающиеся получат возможность поступить в Сибирскую пожарно-спасательную академию на специальность «пожарная безопасность», в военный центр военно-инженерного института СФУ, в Военную академию МТО, Военно-медицинскую академию​ (г. Санкт — Петербург), Военный институт физической культуры (г. Санкт — Петербург).

На обучение в МЧС-классе могут претендовать ученики 9-х классов со всех общеобразовательных учреждений города. Оценивается не только академическая успеваемость, но и физическая подготовка, состояние здоровья потенциального ученика. Конкурсный отбор в 10-й класс продолжается.

Для поступление в корпоративный МЧС-класс школьникам необходимо сдать тесты по математике и физике. Условия поступления можно уточнить по телефону (391) 266-95-16.