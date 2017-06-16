В Красноярске новые имена дали двум остановкам

В краевом центре не будет остановки «Университет». Соответствующее распоряжение главы города появилось на официальном сайте администрации.

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На ул. Маерчака теперь не будет остановки «Университет» — вместо нее в общественном транспорте объявлять будут «Бизнес-центр «Баланс». Также исчезнет с карты Красноярска «Проходная (ул. Волжская)» в Кировском районе города. Новое название ей дали по названию микрорайона «Образцово».

С предложением переименовать остановки вышел городской Совет депутатов, а глава города утвердил его своим распоряжением.