Сибирские зоологи изучают исчезающего хомяка

Ученые биологического института Томского государственного университета приступили к изучению популяций хомяка обыкновенного, именуемого также «собачкой». Интерес к сельскохозяйственному вредителю объясняется резким сокращением его численности: почти полностью исчез в Польше и Чехии, в 8 регионах России занесен в Красную книгу. Зоологи намерены исследовать генетическое разнообразие вида и оценить его состояние.

«Снижение численности хомяка в европейской части страны обусловлено совокупностью факторов, — цитирует пресс-служба вуза заведующую лабораторией мониторинга биоразнообразия Нину Москвитину. — Свою роль сыграла распашка степных участков, применение пестицидов, разорение местообитаний хомяка. Сказалось и то, что в советские годы шел активный промысел этого животного. Его мех использовался для пошива шапок и воротников. Одновременно промысел считался и способом борьбы с вредителем, уничтожающим злаки и овощи».

Согласно архивным данным, только в 1951 году в СССР добыли 3 389 514 особей. С 1948 по 1962 год в Томской области отловили около 170 тысяч «собачек».

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Теперь ситуация кардинально изменилась — в некоторых регионах европейской части России численность хомяка снизилась до уровня, который является недостаточным для размножения вида, поскольку встреча разнополых особей затруднена. За последние два десятилетия хомяк был занесен в Красные книги Белгородской, Воронежской, Ярославской, Московской областей и некоторых других регионов. В 2014 году охоту на хомяка запретили в Кемеровской области. Данный вид считается исчезнувшим в восьми регионах, в 41 — относится к редким.

Сейчас ученые говорят о снижении численности вида на территории Западной Сибири примерно в 3 раза. Как пояснили Newslab.ru сотрудники вуза, жители Минусинского района Красноярского края ранее сообщали, что видели таких хомяков. Однако у ученых нет достоверных подтверждений этой информации. Исследователи предложили жителям региона сообщать о случаях появления «собачек» в этом году по телефону (3822) 529-543 (кафедра зоологии позвоночных и экологии БИ ТГУ). Данные занесут в базу, что поможет уточнить места обитания хомяков и их приблизительную численность.