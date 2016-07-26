В Красноярске на лето закрываются городские бассейны

Красноярские муниципальные бассейны закрываются на летний период, сообщили в пресс-службе главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города.

С 23 июня на текущий ремонт и техническое обслуживание закрывается бассейн «Энергия» (ул. Бограда, 91), с 30 июня приостановит работу левобережный бассейн «Сибиряк» (ул. Ладо Кецховели, 62). Планируемая дата открытия двух учреждений — 4 сентября. Еще один муниципальный бассейн при СДЮСШОР «Здоровый мир» (ул. Пархоменко, 7) прервал работу 16 мая в связи с окончанием отопительного сезона и текущим ремонтом. Предполагается, что работа бассейна возобновится в двадцатых числах сентября, со стартом нового отопительного сезона.

С 9 июня в связи с началом детской оздоровительной кампании закрыт для свободного посещения бассейн спортивного комплекса «​Лесной» (ул. Елены Стасовой, 67). Учреждение возобновит работу с 1 сентября.

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По данным Красспорта, в Красноярске функционирует 22 бассейна разной ведомственной принадлежности. 18 из них подходят под стандарты спортивного плавания: два бассейна по 50 метров, 16 бассейнов длиной 25 метров. Также в городе работают так называемые «малые чаши» — небольшие бассейны функционируют на базе образовательных организаций и учреждениях социальной направленности (поликлиники и другие).

«Отрадно, что в Красноярске стали появляться бассейны при фитнес-клубах. В современных экономических условиях и с учетом того, что бассейны являются дорогостоящими в обслуживании объектами, только в сотрудничестве власти и бизнеса можно улучшить ситуацию с количеством бассейнов в городе. Работа муниципальных бассейнов в основном ориентирована на учебно-тренировочный процесс обучающихся, частные же комплексы в основном призваны больше удовлетворять потребности взрослых», — отметил руководитель Красспорта Валерий Черноусов.