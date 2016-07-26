В Красноярской краевой клинической больнице прошла третья успешная трансплантация сердца. 46-летний пациент уже идет на поправку и признается, что впервые за долгое время может без проблем выполнять элементарные вещи.

Реципиентом является житель Красноярска с редчайшей группой крови — IV с отрицательным резусом. Врачи рассказали, что он погибал, а шанс найти донорский орган был минимален. Но мужчине повезло — операцию провели в мае. Красноярец признался, что такая операция казалась ему фантастикой. Но уже сейчас он чувствует себя гораздо лучше — ходит, не задыхаясь.

«Операция прошла успешно, и сегодня Андрей выздоравливает, видится со своей семьей, и мечтает о выписке», — рассказали в пресс-службе больницы.

Напомним, первая трансплантация сердца в краевой больнице состоялась в октябре 2016 года, вторая — в январе 2017.