Жизнь уникальных красноярских пингвинов сравнили с популярным ТВ-шоу

Пара пингвинов из красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» ждет новое потомство. Зоологи, которые наблюдают за жизнью пингвинов, сравнили их поведение с популярным шоу «Дом-2». Однако отмечают, что эти птицы значительно миролюбивее людей.

В настоящее время в открытых вольерах зоопарка содержатся две стай пингвинов. Ведут они себя по-разному. Пингвины Гумбольдта беззаботно купаются, отдыхают и лакомятся рыбой. А очковые пингвины строят отношения: делают гнезда, высиживают яйца и ходят друг к другу в гости.

Пингвины Лёня и Мафа по очереди высиживают новое яйцо. Первый птенец у этой пары появился в 2014 году, его назвали Чуди. Это уникальное явление для зоопарков, напомнили в «Роевом ручье». В прошлом году у Чуди появилась сестра Мила. Несмотря на то, что ей еще не исполнился год, она уже обзавелась парой — ее партнера зовут Немо. «Мила и Немо часто захаживают в гости к родителям. Леня и Мафа тоже по очереди навещают молодых. Иногда случаются небольшие разногласия в семье, и тогда Чуди, как старший брат, выступает в роли миротворца. Пингвины очень общительны и добродушны, поэтому участникам настоящего „Дома-2“ стоило бы поучиться у пингвинов улаживать конфликты», — считают в зоопарке.