В Северном в аварии разбились две семьи (видео)

В Советском районе Красноярска в результате столкновения иномарок пострадали 4 человека. Как подтвердили Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, ДТП произошло вечером 17 июня на пересечении улиц 9 Мая и 78 Добровольческой Бригады.
Участниками аварии, по данным полиции, стали две машины: Toyota Crown, которой управлял 52-летний мужчина, и Mazda Axela, за рулем которой находилась 44-летняя женщина. Предварительным виновником ДТП называют автоледи. Она и ее 17-летняя дочь получили травмы. Женщину из машины, которая отлетела на газон, извлекали сотрудник МЧС.
В «Тойоте» пострадали 53-летняя женщина-пассажирка и 10-летний ребенок.
В настоящее время полицейские продолжают оформлять ДТП, движение немного затруднено.
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