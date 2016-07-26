В Северном в аварии разбились две семьи (видео)

В Советском районе Красноярска в результате столкновения иномарок пострадали 4 человека. Как подтвердили Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, ДТП произошло вечером 17 июня на пересечении улиц 9 Мая и 78 Добровольческой Бригады.

Участниками аварии, по данным полиции, стали две машины: Toyota Crown, которой управлял 52-летний мужчина, и Mazda Axela, за рулем которой находилась 44-летняя женщина. Предварительным виновником ДТП называют автоледи. Она и ее 17-летняя дочь получили травмы. Женщину из машины, которая отлетела на газон, извлекали сотрудник МЧС.

В «Тойоте» пострадали 53-летняя женщина-пассажирка и 10-летний ребенок.

В настоящее время полицейские продолжают оформлять ДТП, движение немного затруднено.