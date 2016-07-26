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В Северном в аварии разбились две семьи (видео)
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В Северном в аварии разбились две семьи (видео)

17 июня 22:07
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В Советском районе Красноярска в результате столкновения иномарок пострадали 4 человека. Как подтвердили Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, ДТП произошло вечером 17 июня на пересечении улиц 9 Мая и 78 Добровольческой Бригады.

ДТП на ул. 78 Добровольческой бригады - 9 мая

Видео: cam.krk.ru / orionnet.ru

Участниками аварии, по данным полиции, стали две машины: Toyota Crown, которой управлял 52-летний мужчина, и Mazda Axela, за рулем которой находилась 44-летняя женщина. Предварительным виновником ДТП называют автоледи. Она и ее 17-летняя дочь получили травмы. Женщину из машины, которая отлетела на газон, извлекали сотрудник МЧС.

На месте аварии работали сразу 3 машины скорой помощи.
«Мазда» от удара вылетела на газон.
Фото: vk.com/kraschp
И получила достаточно сильные повреждения.
Фото: vk.com/kraschp
Второй участник ДТП остался на проезжей части.
Фото: vk.com/kraschp

В «Тойоте» пострадали 53-летняя женщина-пассажирка и 10-летний ребенок.

В настоящее время полицейские продолжают оформлять ДТП, движение немного затруднено.

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