«Симпатично, но непрактично»: красноярцы раскритиковали лавочки для набережной

Красноярцам не понравились разработанные для набережной лавочки.

В конце недели под Коммунальным мостом поставили пробные образцы лавочки и урны, которые планируется использовать при реконструкции набережной. Как пояснили в компании «Проектдевелопмент», разработали образцы красноярские дизайнеры — такое решение приняли специально, чтобы поддержать местных разработчиков и производителей. Конструкции представили городским чиновникам и сразу увезли дорабатывать. «В результате первого „тест-драйва“ выработан набор предложений по совершенствованию представленных образцов», — пояснили представители разработчика.

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Красноярцы лавочки не оценили: по их мнению, они получились слишком «прямыми», без поручней по бокам и сидеть на них будет не очень удобно. Кроме этого, удивил красноярцев и слишком светлый цвет лавочек — они предположили, что под воздействием осадков он поменяется неравномерно, что испортит внешний вид уличной мебели. Еще одно пожелание, которое высказали горожане, касалось разделения лавочек при помощи поручней на несколько частей — кроме удобства для пожилых людей, это не позволит бездомным превратить лавку в кровать.

Напомним, работы на набережной начнутся в ближайшее время, ее обновление должно занять не более 4 месяцев с момента заключения контракта с подрядчиком.