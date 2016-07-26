Второй раз за неделю в Красноярске подорожал бензин

Еще одна крупная сеть заправок в Красноярске повысила цены на бензин. На АЗС «Красноярскнефтепродукт» стоимость двух видов топлива увеличилась на 40 и 70 копеек.

Сегодня автомобилисты заметили, что АИ-92 на заправках этой сети стоит 36,50 руб. (вместо 35,80 руб., установленных в конце мая). АИ-95 повысился в цене с 38,50 руб. до 38,90 руб.

Напомним, с начала недели это уже второе повышение цен на бензин в Красноярске. Ранее также на 40 и 70 копеек цены выросли на АЗС «25 часов». Однако там АИ-92 сейчас самый дорогой в городе — 36,60 руб. Стремительное повышение цен на бензин заинтересовало следователей. Вместе в антимонопольщиками они проверяют, есть ли в действиях владельцев автозаправочных станций признаки «манипулирования рынком и картельного сговора». Если подозрения подтвердятся, по данному факту могут возбудить уголовное дело.