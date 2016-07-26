Назаровский полицейский попался пьяным за рулем на отдыхе в Хакасии

Полицейский из Назарово будет уволен за поездку на отдых в Хакасию на служебном автомобиле.

В воскресенье в Хакасии полицейские остановили автомобиль Fiat, водитель которого находился в нетрезвом состоянии. Как выяснилось, машина принадлежала МО МВД России «Назаровский», но путевой лист на выезд не оформлялся, а за рулем автомобиля находился начальник тыла назаровской полиции полковник Виктор Гипляйн. Информационное агентство «Запад24» со ссылкой на источник в МВД России по республике Хакасии пояснило, что вел себя полицейский «вызывающе».

В пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю пояснили, что сейчас по данному факту начали служебную проверку. От службы полковника уже отстранили по указанию начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Александра Речицкого, а после завершения проверки его уволят «по дискредитирующим обстоятельствам». Кроме этого, наказание ждет и руководство МО МВД России «Назаровский» за слабый контроль за подчиненными.