На жарких выходных в Красноярске поймали 90 пьяных водителей (видео)

За минувшие выходные красноярские дорожные полицейские задержали 90 пьяных автомобилистов. Их отстранили от управления, а машины поместили на спецстоянку. Теперь нарушителям грозит лишение водительских прав на срок до 2 лет и штраф в 30 тысяч рублей.

Особое внимание наряды ДПС уделяли выездам за город и дорогам, ведущим к дачным массивам и местам массового отдыха. Также в ночь на субботу в рамках рейда «Нетрезвый водитель» в 4 районах Красноярска провели массовую тотальную проверку автолюбителей с перекрытием дорог. Чтобы никто из них не сбежал, к рейду привлекли мотовзвод полка ДПС.

За время рейда дорожные полицейские задержали 50 нетрезвых водителей. Всего за выходные удалось поймать 90 автомобилистов, управлявших транспортом в состоянии опьянения. 16 из них сели пьяными за руль повторно. Теперь им грозит уголовная ответственность.