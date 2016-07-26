На Тагульском месторождении началось строительство установки подготовки нефти

«РН-Ванкор», дочернее общество НК «Роснефть», приступило к строительству установки подготовки нефти (УПН) на Тагульском нефтегазовом месторождении, входящее в Ванкорский кластер. На подготовленной площадке устанавливаются сваи, которые станут основанием для всех производственных зданий и сооружений.

УПН предназначена для подготовки нефти до товарного качества с ее последующей транспортировкой по трубопроводу протяженностью 4,5 км до места подключения к магистральному нефтепроводу «Ванкор — Пурпе».

Установка подготовки нефти, проектной мощностью 4,8 млн тонн в год, возводится в комплексе с объектами обустройства кустовых площадок и внутрипромысловыми нефтепроводами, системами водо- и энергоснабжения.

На Тагульском месторождении применяются технологии и проектные решения, прошедшие апробацию и реализованные на Ванкорском месторождении, а использование магистрального нефтепровода «Ванкор-Пурпе» для перекачки нефти с данного месторождения дает синергетический эффект при освоении Ванкорского кластера.

Также на месторождении продолжается эксплуатационное бурение. Всего предусмотрено строительство 39 кустовых площадок. Разбуривание скважин ведется горизонтальными и наклонно-направленными методами.