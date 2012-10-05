Определились подрядчики на ремонт центральных улиц Красноярска

В краевом центре подвели итоги аукционов на ремонт ул. Карла Маркса и пр. Мира. Соответствующие документы опубликовали на портале Госзакупок.

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Напомним, подвести итоги аукционов должны были еще 1 июня, но затем сроки сдвинули, а начальную цену снизили до 169,79 млн рублей за пр. Мира и 158,836 млн рублей за ул. Карла Маркса. В минувшую пятницу стали известны победители аукционов.

Проспект Мира за сумму 168,09 млн рублей будет ремонтировать красноярская фирма ООО ИЦ СпецПромПроект. Соперник, иркутское ООО «СПБ «СоюзСтрой», предложило цену лишь на 849 тыс. рублей ниже, чем стартовая цена.

Второй контракт, на ремонт ул. Карла Маркса выиграла компания ООО «ПромСтрой» — она снизила цену, относительно стартовой, на 953 тыс. рублей и проведет ремонт ул. Карла Маркса за 151,688 млн рублей. Второй участник аукциона, ООО «Красноярскдорремстрой», предложил такую же цену, но заявка была зарегистрирована позднее, поэтому он проиграл.