Из-за закрытия на ремонт Коммунального моста образовалась гигантская пробка

Утром 17 июня на Ярыгинском проезде растянулась гигантская пробка из-за перекрытия красноярского Коммунального моста. Информацию о заторе Newslab.ru подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», субботним утром движение в городе было затруднено только в одном месте — на Ярыгинском проезде. Машины ехали со скоростью 5 км/ч.

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В дорожной полиции подтвердили, что в этом месте действительно был сильный затор, но сейчас ситуация стабилизируется. На месте работает экипаж ДПС — полицейские регулируют движение. При этом некоторые красноярцы уверяют, что затора, о котором предупреждают навигаторы, нет.

Напомним, Коммунальный мост закрыли на 100-дневный капитальный ремонт вечером в пятницу. На это время городские власти призывали красноярцев пересесть на автобусы, так как их, как и автомобили оперативных служб, будут пропускать через мост. Въезд на мост обычным машинам будет запрещен. Накануне также стало известно, что по переправе разрешат ездить таксистам.