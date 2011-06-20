В Трудовой кодекс добавили статьи о сверхурочной работе

Президент подписал закон о поправках в Трудовой кодекс, сообщила пресс-служба Кремля.

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Изменения касаются установления неполного рабочего дня для работников — теперь по соглашению сторон работодатель может установить человеку неполную рабочую неделю, день или разбить рабочий день на части. Если же с подобной просьбой обратилась беременная женщина, родитель ребенка в возрасте до 14 лет, а также человек, который ухаживает за больным родственником, установление неполного рабочего дня для работодателя становится обязанностью.

По новым правилам, ненормированный рабочий день для сотрудника могут ввести, только если в трудовом договоре есть пункт о неполной рабочей неделе, но с полным рабочим днем или сменой. Кроме того, закон предусматривает выплату премиальных за сверхурочную работу в выходные и нерабочие праздничные дни, но исключает возможность их двойной оплаты.