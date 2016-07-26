В Лесосибирске медведица с медвежонком вышла к людям

В Лесосибирске жители заметили медведицу с медвежонком. Сообщение об этом опубликовано в группе «ЧП Лесосибирск».

«Прошу быть аккуратнее в районе кладбища и дач „Родничок“. Только что видели медведицу с медвежонком. Сильно напугана, значит, может спокойно кинуться. Видели по дороге от кладбища до мехколоны», — написал лесосибирец.

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В полиции Newslab.ru рассказали, что к ним заявлений от жителей не поступало. Тем не менее, участковые выехали на место, чтобы проверить сообщение о медведице. При необходимости сотрудники будут привлекать дополнительные силы — Охотнадзор, Росгвардию.