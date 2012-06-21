Красноярец обвинил руководство «Вестей» в незаконном увольнении

Проработавший 15 лет шеф-редактором «Вестей» красноярец судится из-за незаконного увольнения.

Вчера, 20 июня, в Симоновском районном суде города Москвы рассматривался иск красноярца Дмитрия Скоробутова к ВГТРК — мужчина обвиняет бывшего работодателя в том, что его уволили незаконно во время больничного, куда он попал после драки со своим коллегой. Красноярец пояснил, что причиной конфликта стали профессиональные и личные разногласия с редактором, которые возникли давно, но руководство канала на жалобы Дмитрия Скоробутова не реагировало. После драки ситуацию попытались замять, а самого шеф-редактора, проработавшего на канале 15 лет, уволили.

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Вчера, по словам Дмитрия Скоробутова, Симоновский суд отклонил просьбу представителей ВГТРК передать дело в Савеловский суд и будет рассматривать его по существу 11 июля. «Представители ВГТРК не смогли ответить на вопросы суда. В частности, что явилось основанием моего увольнения: какой подпункт пункта 6 статьи 81 ТК РФ. Грубо нарушая закон, ни один из 12-ти подпунктов пункта 6 статьи 81 ТК РФ, не сочли нужным вписать в приказ и мою трудовую книжку. Судья была озадачена...», — пояснил бывший шеф-редактор «Вестей».

Чего добивается Дмитрий Скоробутов — восстановления на работе или компенсации, он не пояснил.