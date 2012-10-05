В Красноярске пройдет ежегодный концерт под открытым небом «Музыка мира — против войны!», посвященный Дню памяти и скорби — 76-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны.

В концерте прозвучат музыкальные композиции и стихи современных красноярских поэтов, размышления о жизни В.П. Астафьева, воспоминания фронтовиков, военная хроника.

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Программа посвящена трем юбилеям: 75-летию 78-й Добровольческой бригады; 75-летию боя на Диксоне и героической гибели парохода «Александр Сибиряков», который первым прошел по Северному морскому пути, пробиваясь через ледяные поля со сломанными винтами, подняв на мачтах паруса, сшитые из брезента; 75-летию Симфонии № 7 «Ленинградская» Дмитрия Шостаковича, которая представляет хронику военных лет и в каждом звуке которой слышен след истории.

В концерте примут участие Красноярский академический симфонический оркестр под руководством Владимира Ланде, заслуженная артистка России, солистка Красноярского театра оперы и балета Вера Баранова, лауреат Всероссийских конкурсов, солист филармонии Виталий Осипов, артисты Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина, вокальный ансамбль «Лунный свет» под управлением Екатерины Баулиной.

Концерт пройдет сегодня, 22 июня в 20:00 на площади Мира (перед Большим концертным залом Красноярской краевой филармонии). Вход свободный.