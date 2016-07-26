Самолет зацепил ЛЭП: за штурвалом находился самоучка без документов

Транспортная прокуратура обнародовала итоги проверки по факту жесткой посадки самолета в Минусинском районе Красноярского края. Напомним, авиаинцидент произошел вечером 28 мая — одноместный легкомоторный частный самолет, который летел из Абакана в Шушенское, совершил жесткую посадку и повредил линию электропередачи. Из-за этого 3 населенных пункта частично остались без электричества.

Сегодня в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре рассказали, что сверхлегким самолетом KP 2U-Sova управлял житель Хакасии. Он вылетел с территории частного аэродрома города Абакана. По дороге в Шушенское мужчина решил вернуться на аэродром вылета, но не справился с управлением и зацепил винтом линию электропередач, после чего совершил аварийную посадку в поле.

Как оказалось, мужчина не получал разрешения на использование воздушного пространства. Самолетом он управлял без документов, подтверждающих его квалификацию и летную годность судна.

За нарушения «пилоту» грозят административные штрафы. Кроме того, прокуратура требует запретить ему летать до получения свидетельства пилота, а также остановить эксплуатацию самолета до получения сертификата летной годности.