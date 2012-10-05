Родителей велосипедиста засудили за сбитого пешехода

Жительница Красноярска, маленького сына которой сбил велосипедист-подросток, отсудила у его семьи 45 тыс. рублей. Родители велосипедиста до последнего настаивали на его невиновности.

Инцидент произошел летом 2015 года во дворе дома на ул. 5-я Линейная. 12-летний подросток на велосипеде наехал на 7-летнего мальчика. Врачи диагностировали ему «закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени, открытый перелом костей носа, гематомы век и контузию придаточного аппарата обоих глаз». Травма квалифицировалась как легкий вред здоровью. Но мальчик все лето находился дома, не мог гулять и играть, а после лечения еще долгое время испытывал боли и плохо спал.

В полиции родителям пострадавшего отказали в возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Спустя почти год мать мальчика обратилась в суд с иском к семье подростка-велосипедиста о возмещении вреда.

Центральный районный суд встал на сторону пострадавшей семьи и взыскал с родителей юного велосипедиста в пользу истицы 1,2 тыс. рублей материального ущерба (расходы на лекарства) и 30 тыс. рублей компенсации морального вреда. Также она отсудила 15 тыс. рублей судебных расходов за услуги представителя. «Родители подростка обжаловали судебное решение. Они считали, что пострадавший ребенок сам проявил грубую неосторожность, а также просили снизить сумму компенсации морального вреда. Но Красноярский краевой суд, отклонив доводы жалобы за несостоятельностью, оставил решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу ответчиков — без удовлетворения», — рассказала пресс-секретарь суда Наталья Мишанина.