В Красноярске 2,5 часа тушили склад с алкоголем и стройматериалами

На ул. Пограничников сгорел крупный склад, сообщили 22 июня в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

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Склад, площадью более 600 кв. метров, сгорел сегодня ночью на ул. Пограничников, 9. Сообщение о происшествии диспетчеру поступило около 3:05, а потушить огонь пожарным удалось лишь через 2,5 часа, в 5:35. Быстрой ликвидации происшествия мешало содержимое склада — предприниматели хранили в здании алкогольную продукцию и стройматериалы.

Во время пожара никто не пострадал, так как людей в здании не было. По предварительной версии пожарных, причиной возгорания стал поджог. В пресс-службе МУ МВД России "Красноярское" пояснили, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая установит все обстоятельства происшествия.