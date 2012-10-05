Взятка в 64 тыс. рублей обернулась для минусинского таможенника миллионным штрафом

Помощь минусинского таможенника в прохождении контроля за взятки суд оценил в 1,2 млн рублей, сообщили 22 июня в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

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Старший инспектор Абаканского поста Хакасской таможни попался на получении взяток. Как установили следователи, в прошлом году мужчина начал помогать предпринимателям, занимающимся экспортом леса, беспрепятственно проводить их товары через таможенный контроль, а также скрывать выявленные нарушения. За эту услугу он получил в общей сложности 64 тыс. рублей.

Уголовное дело в его отношении возбудили по ч.1 ст.291.2, ч.2 и ч.3 ст.290 Уголовного кодекса РФ. Свою вину мужчина признал и суд решил оставить его на свободе. Он заплатит штраф в размере 1,2 млн рублей и 3 года не сможет занимать определенные должности.