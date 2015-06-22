Таймыру отказали в референдуме об отсоединении от края

Депутаты Таймырского Долгано-Ненецкого райсовета, на очередной его сессии, отказали инициативной группе жителей в проведении референдума о выходе района из состава Красноярского края.

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По их мнению, подобные вопросы должна решать краевая, а не районная власть.

Напомним, в мае этого года группа северян обратилась в районный избирком с заявкой на проведения референдума о возврате Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району статуса автономного округа.

«Государственные структуры перетекли в Красноярск и Норильск, часть жителей лишилась рабочих мест и возможности получать госуслуги, а также стало понятно, что краевые власти плохо понимают специфику жизни на Таймыре», — заявляли активисты.

Однако тогда документы у них не приняли. Так что это уже вторая попытка запустить процесс голосования о возвращении автономии. И тоже неудачная.

Это решение так же не устроило инициативных северян, и они намерены обжаловать его.