Почти восемь тонн фарша изъяли в Красноярске

Специалисты Россельхознадзора изъяли 7680 кг фарша из мяса птицы отечественного производства, который был ввезен из Тверской области с нарушением ветеринарно-санитарных требований.

Специалисты обнаружили, что дата выработки фарша в ветеринарных сопроводительных документах не соответствует дате выработки на упаковке. Продукция изъята из оборота и помещена на изолированное хранение.

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Как пояснили в Россельхознадзоре, фарш не был просроченным, решение о порядке его дальнейшего использования будет принято после подтверждения безопасности фарша в ветеринарно-санитарном отношении.