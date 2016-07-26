В Эвенкии и Туруханске ввели противопожарный режим, но тушить пожары не будут

В северных районах Красноярского края ввели особый противопожарный режим, сообщили 21 июня в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.
Со вчерашнего дня в Эвенкии и Туруханском районах края правительство ввело особый противопожарный режим. С этого момента вход в леса ограничивается, а штрафы за нарушение режима увеличиваются в 2 раза.
По данным Лесопожарного центра, сейчас в крае горит более 5256 гектаров леса, в 17 районах. 33 пожара зафиксировали в труднодоступной зоне, угрозы населенным пунктам ни от одного из них нет. Из них 7 крупных пожаров площадью 3841 га заметили в Эвенкии и Туруханском районах. Их специалисты только контролируют, но тушить пока не собираются.
«Региональная диспетчерская служба Лесопожарного центра контролирует ситуацию по средствам космониторинга. По предварительным данным, затраты на тушение этих пожаров превысят возможный вред, который может быть ими причинен», — пояснили в пресс-службе министерства лесного хозяйства.