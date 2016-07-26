В Эвенкии и Туруханске ввели противопожарный режим, но тушить пожары не будут

В северных районах Красноярского края ввели особый противопожарный режим, сообщили 21 июня в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

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Со вчерашнего дня в Эвенкии и Туруханском районах края правительство ввело особый противопожарный режим. С этого момента вход в леса ограничивается, а штрафы за нарушение режима увеличиваются в 2 раза.

По данным Лесопожарного центра, сейчас в крае горит более 5256 гектаров леса, в 17 районах. 33 пожара зафиксировали в труднодоступной зоне, угрозы населенным пунктам ни от одного из них нет. Из них 7 крупных пожаров площадью 3841 га заметили в Эвенкии и Туруханском районах. Их специалисты только контролируют, но тушить пока не собираются.