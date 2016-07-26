Ветер обрушил дерево на машину с женщиной и ребенком

В Абанском районе ураганный ветер повалил дерево на машину с ребенком и женщиной, есть пострадавшие. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю, стихия бушевала вечером в пятницу в поселке Почет и на озере Боровое.

Во время штормового ветра на озере находилась группа отдыхающих. Порывистый ветер повалил несколько деревьев. Одно упало на машину, в которой находилась женщина, возраст которой уточняется, и 10-летний ребенок. Женщина получила серьезные травмы.

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Дорогу от завалов пришлось расчищать полицейским и местным жителям. «Ситуация значительно осложнена тем, что в районе отсутствует стабильная мобильная связь, а все подъезды к месту отдыха оказались перекрыты поваленными деревьями. На место направлен борт санитарной авиации. Сотрудники полиции оперативно откликнулись на сложившиеся обстоятельства и первыми из экстренных службы выдвинулись на место происшествия», — рассказали в пресс-службе.