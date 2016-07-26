Назван предполагаемый виновник падения башенного крана в Красноярске

Спустя месяц после падения башенного крана на улице Академика Киренского в Красноярске следователи возбудили уголовное дело и рассказали о предполагаемом виновнике. В нарушении инструкции подозревают женщину-машиниста крана.

Напомним, ЧП произошло вечером 8 мая во время сильного ветра на строительной площадке фирмы «Культбытстрой». Упавший башенный кран перегородил проезжую часть, оборвал провода, а также повредил припаркованный грузовик и частную постройку. Люди не пострадали.

Следователи установили, что 6 мая женщина-машинист башенного крана досрочно завершила работу из-за усиливающегося ветра. При этом она нарушила инструкцию и укрепила башенный кран лишь одним из четырех противоугонных захватов. «В результате чего 8 мая произошло падение башенного крана с причинением предприятиям „Красноярскгорсвет“ и „Горэлектротранс“, а также двум гражданам крупного ущерба на общую сумму около 2 миллионов рублей», — говорится в сообщении ГСУ СК по краю.

8 июня в отношении машиниста башенного крана ЗАО «Фирма «Культбытстрой» возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). Максимальное наказание, которое ей грозит, — это лишение свободы на срок до 3 лет. Но она может отделаться штрафом в размере до 80 тыс. рублей, принудительными работами или же ограничением свободы.